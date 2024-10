Le Nobel d'économie décerné à Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson pour leurs travaux sur le rôle des institutions dans la prospérité économique

Le prix Nobel d'économie 2024 a été décerné aux Américains Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson, lundi 14 octobre, pour leurs travaux sur la manière dont les institutions, sur le long terme, facilitent ou entravent la prospérité économique. Il s'agit du dernier Nobel de la saison après ceux annoncés la semaine dernière.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393