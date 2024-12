La militante iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix en 2023, libérée temporairement de prison pour raison médicale

La journaliste avait été récompensée pour "sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran et son combat pour promouvoir les droits humains et la liberté pour tous".

La militante et journaliste iranienne Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023, a été libérée temporairement de prison pour raison médicale, a annoncé mercredi 4 décembre son avocat sur X. "Selon l'avis du médecin légiste, le parquet de Téhéran a suspendu l'exécution de la peine de Narges Mohammadi pour trois semaines et elle a été libérée de prison", a déclaré Me Mostafa Nili. "La raison de sa libération est son état physique après l'ablation d'une tumeur et une greffe osseuse, réalisées il y a 21 jours", a souligné Me Nili. "La tumeur retirée était bénigne, mais (elle) doit être examinée tous les trois mois."

Narges Mohammadi, qui a passé une large partie de la dernière décennie en prison, avait été récompensée en octobre 2023 pour "sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran et son combat pour promouvoir les droits humains et la liberté pour tous". La journaliste de 51 ans est emprisonnée dans une geôle de Téhéran, capitale de la République islamique. Pour son comité de soutien, la libération temporaire de cette ardente défenseure des droits des femmes est "insuffisante".

La journaliste et militante avait réclamé en mars dernier "une pression systématique et globale" contre l'Iran, dans une déclaration lue par une ONG lors de débats au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. "Je m'adresse à vous avec une grande inquiétude", a-t-elle affirmé dans sa déclaration lue par l'ONG Ensemble contre la peine de mort, lors de débats du Conseil des droits de l'homme à Genève. "Avec la récente vague de protestations et de mouvements en faveur de la vie et de la liberté des femmes, la répression s'est intensifiée", avait-elle poursuivi.