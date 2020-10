L'Eurozapping du 23h : pluies diluviennes en Italie, le Prix Nobel de médecine décerné

Le nord-est de l'Italie a également été frappé par les intempéries depuis samedi 3 octobre. Les pluies diluviennes ont laissé un paysage de désolation sur des kilomètres. Comme dans l'arrière-pays niçois (Alpes-Maritimes), des villages ont été envahis par les eaux et la boue. Les dégâts sont très importants et les sinistrés nombreux comme à Vintimille près de la frontière française. "Nous avons déjà eu des crues, mais des choses comme ça, jamais. Les personnes âgées ont peut-être connu ça, mais c'était il y a 60 ans", témoigne un habitant. Le bilan est de trois morts pour le moment et de nombreux disparus.

Les recherches contre l'hépatite récompensées

Le Prix Nobel de médecine a été attribué lundi 5 octobre à Stockholm. Trois virologues, un Britannique et deux Américains, ont été récompensés pour leurs travaux sur la recherche du virus responsable de l'Hépatite C. Une découverte qui a permis de mettre au point un nouveau traitement contre cette maladie qui peut provoquer une cirrhose ou un cancer du foie. Une membre du comité Nobel met en avant "une découverte qui va sauver des vies".



Enfin, les vélos ont la cote au Portugal. Avec la pandémie de Covid-19, les deux-roues se vendent bien. Un moyen de transport choisi pour aller travailler, pas très cher et plus sécurisant. Le Portugal est le plus grand fabricant de vélos en Europe.

