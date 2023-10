Iran : le prix Nobel de la Paix attribué à la journaliste Narges Mohammadi

Durée de la vidéo : 1 min

La journaliste iranienne Narges Mohammadi a reçu le prix Nobel de la Paix, vendredi 6 octobre, pour son combat contre l’oppression des femmes de son pays. Elle est, pour l’heure, emprisonnée par le régime de Téhéran.

C’est depuis la prison d’Evin, à Téhéran (Iran), que Narges Mohammadi a reçu la nouvelle. Elle a reçu le prix Nobel de la Paix, pour son combat contre l’oppression des femmes et les droits humains en Iran. "Le prix Nobel de la paix me rend encore plus déterminée. Je resterai en Iran et je continuerai même si je dois passer le reste de ma vie en prison", a-t-elle réagi, depuis sa cellule.

Elle raconte la vie dans les prisons iraniennes

La journaliste de 51 ans a passé les 20 dernières années à faire des allers-retours en cellule, depuis lesquelles elle raconte au monde la vie dans les prisons iraniennes. Une récompense symbolique, alors que depuis un an le régime islamique d’Iran combat une contestation populaire inédite depuis la mort de Mahsa Amini, tuée par la police des mœurs. Il y a quelques semaines, pour marquer l’anniversaire, Narges Mohammadi et ses codétenues ont brûlé leur voile dans la cour de la prison.