Portrait : qui est José Mujica, dit "Pepe", ex-président uruguayen ?

L'ancien président uruguayen José Mujica, dit "Pepe Mujica", vient de renoncer à son siège de sénateur pour se consacrer à ce qu'il appelle la "bataille des idées". Cet homme est devenu célèbre dans le monde entier pour son refus des conventions. Durant son mandat, de 2010 à 2015, il a refusé le palais présidentiel, lui préférant sa ferme à Montevideo.

Un bilan mitigé, mais de nombreuses lois pionnières

"Pepe Mujica" reversait aussi la quasi-totalité de ses revenus à un programme de logement social. "Les pauvres ne sont pas ceux qui ont peu. Ce sont ceux qui veulent beaucoup", estime-t-il. On le surnomme d'ailleurs "le président le plus pauvre du monde". En Uruguay, ce président a laissé un bilan contrasté, car la dette du pays a augmenté, mais il a quand même mis en place des lois pionnières. José Mujica a notamment légalisé l'avortement, le mariage homosexuel et le cannabis.