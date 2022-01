Pérou : les plages du nord de Lima souillées par une marée noire

Les images sont absolument saisissantes, la capitale, Lima (Pérou) connaît une catastrophe naturelle très rare. Ses côtes au nord sont submergées par une marée noire. Un tanker a perdu plusieurs milliers de barils de pétrole brut, ce qui a causé des dégâts considérables. L'heure est désormais au nettoyage. Bénévoles et employés sont unis afin de nettoyer, cependant la tâche est immense.



Une vingtaine de plages souillées

"Ça fait trente-cinq ans que j'habite ici, et ça m'inquiète beaucoup car on est très touchés", déplore un habitant péruvien, dans l'édition du samedi 22 janvier du 19/20. Une vingtaine de plages sont souillées par du pétrole. Un événement causé par un volcan entré en éruption aux îles Tonga, ce qui a provoqué une houle gigantesque traversant le Pacifique et secouant un pétrolier avant qu'il ne décharge sa cargaison.