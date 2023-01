Pérou : le Machu Picchu fermé au public en raison des troubles dans le pays

Les manifestations demandant la démission de la présidente Dina Boluarte et la suspension du Congrès ont fait 46 morts depuis le 7 décembre.

Un joyau touristique inca barricadé. Le Pérou a décidé de fermer le Machu Picchu, principale attraction du pays, en raison des troubles secouant le pays depuis décembre, a annoncé le gouvernement samedi 21 janvier.

"La fermeture du réseau de sentiers incas (accès terrestres, Chemin de l'Inca) et de la Llaqta (citadelle) du Machu Picchu a été ordonnée en raison de la situation sociale et pour préserver l'intégrité des visiteurs", a précisé le ministère de la Culture dans un communiqué.

Les manifestations demandant la démission de Dina Boluarte et la suspension du Congrès ont fait 46 morts depuis le 7 décembre, à la suite de la destitution et de l'arrestation du président Pedro Castillo. Ce leader de gauche avait été accusé d'avoir tenté de faire un coup d'Etat en voulant dissoudre le Congrès, contrôlé par la droite, qui était sur le point de le destituer pour des soupçons de corruption. Il a été remplacé par Dina Boluarte, sa vice-présidente et membre du même parti que lui.