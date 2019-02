Pérou : à la découverte du marché des sorciers de Belén

Aux portes de la plus grande forêt du monde, aux confins du Pérou, sur les rives du fleuve de Belén, bienvenue dans le marché des sorciers. Un dédale de 70 échoppes, où l'on trouve des animaux, des fruits et des plantes d'Amazonie aux propriétés, paraît-il, incroyables. Des herbes pour les problèmes de ventre, pour les nerfs, pour se purifier ou encore de la griffe de chat, bonne pour le cancer. Du simple rhume jusqu'aux tumeurs cancéreuses, selon les vendeuses, il n'y a rien ici que la forêt ne pourrait soigner.

De quoi attirer la curiosité des touristes. "On peut vraiment trouver de tout. Quoi que vous ayez comme problème de santé, vous trouvez une solution dans cette rue", s'enthousiasme une jeune femme. Devenue passage obligé des guides touristiques depuis quelques années, l'allée des sorciers existe pourtant depuis plus de 100 ans à Belén. Pour trouver tous ces remèdes, les sorciers de Belén n'ont qu'à traverser le fleuve et s'enfoncer dans la forêt amazonienne.

