Pêche : ces chalutiers géants qui fâchent les pêcheurs français et les écologistes

Des images de Greenpeace montrent ces chalutiers géants qualifiés d’usine flottante. Il y en a huit au large des côtes normandes jeudi 10 décembre. Artisans-pêcheurs et militants écologistes alertent sur leur conséquence néfaste sur la faune marine. “On voit la ressource diminuer drastiquement d’année en année. On ne pêche plus de gros carrelets. Ils ont tous été pêchés en amont par les gros bateaux”, déplore Fabienne Damman, femme de pêcheur à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime).

Double inquiétude

En une journée, chacun de ces chalutiers géants peut pêcher jusqu’à 200 tonnes de poissons, soit le rendement annuel de quatre navires français. Une prise en eaux françaises ramenée ensuite aux Pays-Bas puis exportée un peu partout dans le monde. Plusieurs associations dénoncent l’exploitation des quotas français par une entreprise néerlandaise. Ces inquiétudes des pêcheurs français viennent s’ajouter à leur crainte liée au Brexit : que leur zone de pêche et leurs ressources ne se réduisent encore plus.

