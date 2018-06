Pays-Bas : une vidéo du Premier ministre passant la serpillière au Parlement applaudie sur les réseaux sociaux

Il a été applaudi pour son geste. Le Premier ministre néerlandais a renversé son café en passant les portiques de sécurité du Parlement, à La Haye mardi 5 juin. Au lieu d'attendre de l'aide, il a décidé de lui-même nettoyer le sol, comme on peut le voir dans une vidéo publiée par une journaliste. "Un geste assez rare de la part d'un responsable politique", écrit le HuffPost.

Le Premier ministre a en effet pris une serpillière pour essuyer sa maladresse. Devant cette scène, les femmes de ménage ont applaudi Mark Rutte. Elles lui ont ensuite donné un coup de main, provoquant le rire de l'homme politique.

La séquence, publiée sur les réseaux sociaux, a fait réagir de nombreuses personnes à travers le monde. "Peut-on s'attendre à assister à une telle scène en Inde ?", se demande un utilisateur de Twitter. "Enfin un Premier ministre qui nettoie sa propre pagaille", écrit encore la chaîne britannique BBC.

Mark Rutte, Prime Minister of Netherlands - Cleaning the Coffee, he Dropped while the Cleaning Staff was around.

Can we expect such scenes in India ??

यहाँ नेता के चमचे से टोल माँग लो तो गोलियाँ चल जाती हैं pic.twitter.com/3eYYuLtoQ1