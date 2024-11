Pays-Bas : une secrétaire d'Etat démissionne pour protester contre des propos racistes tenus selon elle par un membre du gouvernement

L'explosion redoutée n'a pas eu lieu. La secrétaire d'Etat aux Finances du gouvernement des Pays-Bas, Nora Achahbar, a démissionné vendredi 15 novembre pour protester contre des propos racistes tenus selon elle par un de ses collègues en conseil des ministres, après les violences contre des supporters de football israéliens à Amsterdam. Mais ce départ n'a pas fait éclater la coalition de droite au pouvoir, comme certains le craignaient.

"Les comportements polarisants de ces dernières semaines ont eu un tel impact sur moi que je ne peux plus et ne veux plus remplir efficacement ma fonction de secrétaire d'Etat de ce gouvernement", a déclaré Nora Achahbar lors d'une conférence de presse. Selon des médias néerlandais, elle n'a pas apprécié des propos jugés racistes tenus par un de ses collègues en conseil des ministres, après les violences contre des supporteurs de football israéliens dans la nuit du 7 au 8 novembre à Amsterdam. On ignore la nature de ces propos, et quel ministre les a prononcés.

Le Premier ministre conteste tout propos raciste

"Il n'y a jamais eu le moindre racisme dans mon gouvernement ou au sein des partis de la coalition", a assuré le Premier ministre Dick Schoof, depuis juillet à la tête d'une coalition de quatre partis dont le plus important est le Parti de la liberté (PVV) du dirigeant d'extrême droite Geert Wilders. "En tant que gouvernement, nous avons décidé de continuer ensemble", a-t-il ajouté.

Nora Achahbar, une ancienne procureure de 42 ans d'origine marocaine, fait partie du Nouveau contrat social (NSC), un parti anticorruption dont le départ menaçait la coalition de droite d'éclatement, au cas où d'autres ministres auraient décidé de suivre son exemple. A l'issue d'une réunion de crise, le NSC a finalement décidé de rester dans la coalition, qui garde ainsi sa majorité.