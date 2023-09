Pays-Bas : une double fusillade fait deux morts à Rotterdam, selon la police

Le suspect, âgé de 32 ans, a été arrêté. "Nous pensons qu'il a agi seul", précise la police néerlandaise.

Temps de lecture : 1 min

Un homme armé et en tenue de combat a ouvert le feu, jeudi 28 septembre, dans un appartement de Rotterdam avant de faire irruption dans un centre médical voisin. Deux personnes ont été tuées et une adolescente est en urgence absolue, selon la police néerlandaise. "Nous informons d'abord la famille et les proches. Nous fournirons plus d'explications plus tard", peut-on lire sur la plateforme X (ex-Twitter).

Un homme de 32 ans a été arrêté sous l'héliport du centre médical Erasme, dans le centre de la deuxième plus grande ville des Pays-Bas. "Nous pensons qu'il a agi seul", précise la police néerlandaise. Le motif de l'attaque reste inconnu, a rapporté l'agence de presse locale ANP, citant également la police.

Des images sur place ont montré des personnes sortant de l'hôpital, y compris des médecins, tandis que des policiers d'unités d'élite en gilets pare-balles y pénétraient. Des incendies se sont par ailleurs déclarés dans les deux endroits mais ont pu être éteints.