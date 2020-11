Pays-Bas : le coronavirus n'arrête pas la magie de Noël

Aux Pays-Bas, le coronavirus s'est invité à la traditionnelle fête de la Saint-Nicolas. L'événement, qui attire d'ordinaire beaucoup de monde, a été annulé dans les grandes villes. Certaines essaient de s'adapter comme la ville d'Apeldoorn qui a organisé un drive-in un peu particulier. Les enfants pourront rencontrer Sinterklaas, le Saint-Nicolas néerlandais, depuis une voiture.

L'esprit de Noël

"Nous avons organisé cela parce qu'à cause du coronavirus, nous ne pouvons pas organiser cette fête à l'intérieur, avec tous les parents et les enfants réunis. C'est pourquoi nous avons décidé de le faire à l'extérieur, les enfants peuvent malgré tout voir Saint-Nicolas", explique Lee Dorland, organisatrice. En échange d'un dessin ou d'une chanson, les enfants reçoivent cadeaux et friandises.