L'Union européenne interdit la pêche électrique

La guerre de la pêche entre Français et Hollandais devrait prendre fin au plus tard le 1er juillet 2021. Un accord a enfin été passé entre le Parlement européen et les États membres pour interdire la pêche électrique. Depuis 2006, les pêcheurs hollandais avaient développé un bataillon de chalutiers usant de filets électriques pour pêcher au large des côtes françaises. Alors que les artisans français voyaient leur ressource s'amoindrir.

"Des impacts catastrophiques"

La pêche électrique envoie des décharges vers le fond pour immobiliser les poissons, alors plus facile à capturer dans les filets. Une technique très décriée par Bloom, l'association à l'origine de son interdiction. "Scientifiquement, il y a encore beaucoup d'études à mener pour comprendre les impacts sur les œufs, les juvéniles, mais on nous décrit déjà des impacts catastrophiques", explique Mathieu Colléter, de l'association Bloom.

