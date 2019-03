Fusillade aux Pays-Bas : la piste terroriste privilégiée

Une fusillade dans un tramway à Utrecht (Pays-Bas) a fait au moins un mort et plusieurs blessés lundi 18 mars. "Les autorités néerlandaises viennent d'affirmer que cette fusillade avait toutes les caractéristiques d'une attaque terroriste. C'est donc la principale piste privilégiée pour l'instant", rapporte le correspondant de France 2 Valéry Lerouge.

Le niveau d'alerte relevé

Le Premier ministre a parlé d'une situation inquiétante. Le niveau d'alerte terroriste a été relevé au niveau 5, soit le maximum. "À Utrecht, la police a demandé aux écoles de confiner, de garder les enfants à l'intérieur. À La Haye, là où siège le gouvernement, un important déploiement de policiers et de militaires très lourdement armés a lieu, et à Rotterdam, la surveillance policière a été accrue dans les gares et autour des mosquées", détaille le journaliste en direct de Bruxelles. Et d'ajouter que le gouvernement néerlandais "vient de convoquer une réunion de crise".