Européennes : les travaillistes créent la surprise aux Pays-Bas

Il ne s'agit que de résultats non officiels, puisqu'ils n'ont pas le droit d'être diffusés pour le moment, mais les sondages à la sortie des urnes, aux Pays-Bas, donnent le parti social-démocrate, de centre gauche, vainqueur des élections européennes. "Un parti très europhile, vainqueur avec 18% des voix alors qu'on le donnait en troisième position", explique le journaliste Valéry Lerouge depuis Utrecht (Pays-Bas).

Les sondages n'ont pas vu juste

"Les sondeurs voyaient en fait plutôt une bataille au coude à coude entre le parti libéral du Premier ministre et le tout jeune parti nationaliste et europhobe du FvD, ajoute le journaliste. Le vainqueur y voit le signe que les citoyens européens réclament plus d'Europe et plus d'Europe sociale." Les observateurs assurent en revanche que le duel annoncé, très médiatisé, a fini par lasser.