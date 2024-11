Amsterdam : la maire dénonce "un cocktail toxique d'antisémitisme et d'hooliganisme", après une nouvelle nuit de violences

Quatre jours après l'agression de supporters israéliens en marge d'un match à Amsterdam (Pays-Bas), des casseurs ont attaqué un tramway dans la nuit de lundi à mardi 12 novembre. La maire a fustigé ce climat violent.

Une violente explosion a eu lieu à l'intérieur d'un tramway dans un quartier à l'ouest d'Amsterdam (Pays-Bas), dans la nuit de lundi à mardi 12 novembre. Sur des images de l'incident, on peut voir la rame incendiée par des dizaines d'émeutiers, et entendre des cris et insultes à l'encontre du peuple juif. Ces individus ont également jeté des pierres sur les vitres du véhicule.

Trois personnes interpellées

Aucun blessé n'est à déplorer, car le tramway était vide au moment des faits. Dans la panique, la police locale a tenté de disperser ces casseurs. La plupart d'entre eux se sont enfuis, le visage dissimulé par des capuches et des casques. Trois personnes ont été interpellées et d'autres suspects sont recherchés. Ces images rappellent les violences contre des supporters israéliens le soir du 7 novembre. La maire d'Amsterdam a réagi, évoquant "un cocktail toxique d'antisémitisme et de hooliganisme".

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.