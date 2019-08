Alimentation : aux Pays-Bas, la "Food valley" se penche sur la nourriture de demain

Comment nourrir les 9 milliards d'êtres humains à venir d'ici 2050 ? C'est la grande question qui se pose et qui est au cœur des recherches dans l'industrie agroalimentaire. Aux Pays-Bas, les grands groupes inventent ainsi la nourriture de demain au sein de la "Food valley", un campus à l'américaine aux bâtiments au design futuriste au milieu de la campagne néerlandaise. Quelque 10 000 étudiants et chercheurs se penchent ainsi sur le sujet.

Un steak fait de viande et d'algues

Lors d'une conférence, un chef teste ainsi les nouveaux produits de trois start-ups, dont un burger qui a la couleur et l'odeur d'un steak traditionnel. "Ce qu'on a ici, c'est un steak fait de bœuf et d'algues. On a donc besoin de beaucoup moins de viande, et les algues sont plus saines. Ça en fait un produit meilleur pour la santé, et beaucoup moins gras", explique le chef.

