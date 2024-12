Emmanuel Macron annonce une conférence sur la création d'un Etat palestinien en juin 2025, coprésidée par la France et l'Arabie saoudite

Aura-t-elle une influence sur la situation au Proche-Orient, tandis qu'Israël continue de bombarder la bande de Gaza ? La France et l'Arabie saoudite vont coprésider en juin 2025 une conférence sur la création d'un Etat palestinien, a annoncé Emmanuel Macron au deuxième jour de sa visite d'Etat à Riyad, mardi 3 décembre.

Avec le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, "on a décidé de coprésider pour juin prochain (...) une conférence pour les deux Etats", a déclaré Emmanuel Macron devant des journalistes. Une référence à la solution à deux Etats défendue par la France et de nombreux autres pays.

Le président français a pour ambition "que dans les prochains mois, ensemble, on multiplie et on fédère nos initiatives diplomatiques pour emmener tout le monde sur ce chemin", a-t-il déclaré à des journalistes, sans plus de précisions pour l'instant.