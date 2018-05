Une journée meurtrière à Gaza

Après deux tirs d'artillerie, mais aussi, probablement un tir de missile de l'avion israélien , on a assisté à un mouvement de repli de centaines de manifestants. "Il faut dire que toute la journée é été extrêmement tendu. On a assisté a un ballet d'ambulance qui ramassez à la va vite des dizaines et des dizaines de blessés. Il y a eu beaucoup de tirs de snipers à la frontière, mais aussi, à proximité de la zone où nous nous trouvons. Nous avons aussi vu de jeunes Palestiniens éclabousser du sang des victimes brandir comme des trophées ces barbelés arrachés à la barrière de sécurité", précise la journaliste sur place.

Des protestations contre l'ambassade américaine à Jérusalem

"Quant au Hamas, et bien, on ne voit pas le drapeau vert du mouvement islamiste, mais ils sont bien sûr à la manoeuvre. Certains disent qu'ils pourraient brandir comme une victoire ce terrible bilan. En tout cas, les protestations d'aujourd'hui étaient contre l'ambassade américaine à Jérusalem. La journée de demain pourrait être pire avec la Nakba, la catastrophe en arabe., 70 ans après la création d'Israël. Les Palestiniens affirment haut et fort, je cite : 'leurs droits sur leur terre'", explique la journaliste Dorothée Ollieric.