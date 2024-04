Mobilisation propalestinienne à Sciences Po Paris : "Une certaine porosité entre ce qu'il se passe aux Etats-Unis et ce qu'il peut se passer en France", estime l'enseignant Jérôme Vialla-Godefroy

Jérôme Vialla-Godefroy, chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et spécialiste des Etats-Unis, était l'invité du "12/13 info" de franceinfo vendredi.

La mobilisation d'étudiants propalestiniens se poursuit à Sciences Po Paris. Ils réclament la condamnation de la politique israélienne par leur direction. Jérôme Vialla-Godefroy, chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et spécialiste des Etats-Unis était l'invité du "12/13 info", vendredi 26 avril, pour réagir à cette actualité.

L'enseignant estime qu'il y a "une certaine porosité entre ce qu'il se passe aux Etats-Unis et ce qu'il peut se passer en France" et il y voit également un mouvement "très anticolonial". "Que ce soit en France ou aux Etats-Unis, il y a aussi une instrumentalisation politique", poursuit Jérôme Vialla-Godefroy. Il rappelle qu'aux Etats-Unis, on est en pleine campagne présidentielle. "Les républicains ont utilisé ça pour attaquer Joe Biden, et plus généralement les campus", conclut-il.