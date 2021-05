Proche-Orient : les Palestiniens en exode, Israël en état de siège

En pleine nuit, les Palestiniens fuient vendredi 14 mai par centaines à pied Gaza, épuisés par quatre jours de bombardements. "Les enfants ont peur, même nous les adultes, même si nous avons grandi avec la guerre, nous avons peur, et nous ne pouvons plus supporter cela", témoigne une femme au micro de France Télévisions. Certains quartiers de Gaza ne sont plus que ruines. Selon les autorités sanitaires, au moins 119 personnes auraient perdu la vie depuis lundi 11 mai, dont 31 enfants.

Des chars et blindés israéliens le long de la frontière

En représailles, toute la nuit, des roquettes ont été lancées sur Israël par le Hamas, provoquant de nombreux dégâts. Depuis lundi 11 mai, au moins sept Israéliens, dont un enfant, ont perdu la vie. Les habitants du sud d'Israël vivent au rythme des sirènes, et restent pour nombre d'entre eux cloîtrés chez eux. Pour le moment, l'armée israélienne n'envisage pas d'opération terrestre, mais se tient prête : chars et blindés sont massés le long de la frontière de la bande de Gaza, et 9 000 réservistes ont été mobilisés.