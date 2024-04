Mobilisations propalestiniennes dans les universités : des dizaines de manifestants réunis à la Sorbonne

Quelques jours après Sciences-Po, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés dans la cour de l’Université de la Sorbonne, à Paris, lundi 29 avril, pour apporter leur soutien à la cause palestinienne. Ils ont été évacués par la police.

Des tentes et des drapeaux au cœur de la cour de La Sorbonne. Plusieurs dizaines de manifestants ont pénétré dans l’université parisienne, lundi 29 avril, pour clamer leur soutien à la cause palestinienne et tenter d’étendre le mouvement étudiant. "Le but, c’est de généraliser (le mouvement) dans toutes les universités du pays", explique l’un des manifestants, Remi, étudiant en 3e année d’histoire-géographie.

Plusieurs élus LFI présents

Lundi, plusieurs élus de La France insoumise ont rejoint les rangs des manifestants, dont Louis Boyard. "Vous avez devant vous des jeunes qui ont décidé de s’engager pour arrêter la guerre, obtenir la paix et la fin d’un génocide", lance le député du Val-de-Marne. La police est intervenue dans l’après-midi pour disperser les manifestants. Ce mouvement intervient quelques jours après l’occupation de Sciences-Po Paris par des étudiants propalestiniens qui réclamaient l’arrêt des partenariats entre l’établissement et les universités et les entreprises "complices du génocide à Gaza".