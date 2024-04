Manifestation à Science Po Paris : "On appelle à amplifier la mobilisation et à reproduire ça partout en France", explique Éléonore Schmitt

La situation est toujours extrêmement tendue rue Saint-Guillaume, alors que de nombreux élèves propalestiniens se mobilisent.

Depuis plusieurs jours, un blocage s'est mis en place devant Science Po Paris par des étudiants propalestiniens. Éléonore Schmitt, porte-parole de l'Union étudiante et étudiante à Science Po Strasbourg, affirme s'associer au mouvement. "Notre antenne locale participe activement. Et puis, on appelle à amplifier la mobilisation et à reproduire ça partout en France. (...) C'est une cause qui est juste", assure-t-elle.

"Une lutte profondément pacifiste"

Éléonore Schmitt tient à souligner qu'il s'agit d'"une lutte profondément pacifiste". En termes de revendications, le mouvement de manifestation demande à l'école "la fin des partenariats avec les universités israéliennes, et avec les entreprises israéliennes qui soutiennent actuellement le génocide en cours", "la levée des poursuites disciplinaires envers les étudiants qui se mobilisent à Science Po" et également "un débat éclairé qui puisse se passer à Science Po avec la direction", pointe Éléonore Schmitt.