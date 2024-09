La guerre plonge Gaza et la Cisjordanie dans une crise économique d'une "ampleur stupéfiante", s'alarme l'ONU

Un cri d'alarme. La guerre menée par Israël contre le Hamas depuis plus de 11 mois provoque une "dévastation" économique d'une "ampleur stupéfiante" à Gaza et par ricochet en Cisjordanie, dénonce jeudi 12 septembre l'ONU. Dans la bande de Gaza, l'opération militaire israélienne après les attaques du 7 octobre "a provoqué des crises humanitaire, environnementale et sociale sans précédent et a transformé la région, qui est passée d'une situation de sous-développement à une situation de dévastation", souligne un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

L'opération militaire israélienne a tué plus de 41 000 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas. Outre le bilan humain dévastateur, le bilan économique est catastrophique. Les auteurs du rapport estiment que le produit intérieur brut (PIB) de Gaza "a chuté de 81% au cours du dernier trimestre 2023, entraînant une contraction de 22% sur l'ensemble de l'année". Au début de l'année 2024, entre 80% et 96% des biens agricoles de Gaza – y compris les systèmes d'irrigation, les fermes d'élevage, les vergers, les machines et les installations de stockage – "ont été décimés", souligne la Cnuced.

La Cisjordanie également concernée

L'attaque du Hamas et les représailles israéliennes ont aussi exacerbé les tensions en Cisjordanie voisine et provoqué un déclin économique "aussi rapide qu'alarmant". Depuis le 7 octobre, les forces israéliennes et les colons israéliens ont tué au moins 662 Palestiniens sur ce territoire, selon le ministère palestinien de la Santé.

Si la Cisjordanie affichait une croissance de 4% sur les neuf premiers mois de l'année dernière, l'optimisme a été "brusquement anéanti par une contraction sans précédent de 19% au quatrième trimestre", entraînant "une baisse substantielle du niveau de vie et des revenus des ménages". Même Jérusalem-Est est durement touchée. Le rapport précise que "80% des entreprises de la vieille ville" ont cessé partiellement ou complètement leurs activités.