La bande de Gaza "en état d'alerte" après la mort de trois policiers dans des attentats

Les deux attaques ont également fait trois blessés, selon le ministère de l'Intérieur gazaoui.

La bande de Gaza est en "état d'alerte", mercredi 28 août, après des "attentats à la bombe" dans lesquels au moins trois policiers ont été tués, renforçant les tensions dans l'enclave palestinienne sous blocus israélien et dirigée par le Hamas. Deux membres des forces de l'ordre ont été tués et une autre personne blessée dans le quartier de Tal al-Hawa, dans la ville de Gaza, selon le ministère de l'Intérieur. Puis un policier a été tué et deux personnes blessées, dans une deuxième attaque sur une route longeant la mer.

"Les services de sécurité à Gaza ont sous la main des premières informations concernant ce crime odieux et leurs auteurs et poursuivent leurs enquêtes afin d'établir les circonstances exactes (...) de ces attentats à la bombe", a indiqué le ministère de l'Intérieur à Gaza. Les autorités gazaouie avaient dans un premier temps évoqué des "explosions" d'origine indéterminée.

De nouvelles violences entre Gaza et Israël

Des journalistes de l'AFP ont constaté mercredi une présence renforcée des hommes du Hamas sur les axes principaux de l'enclave, coincée entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée. "Les attentats visent à saper la stabilité de Gaza et ne servent que les intérêts d'Israël, a réagi le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Nous demandons à la population de se rallier derrière nos services de sécurité et de les soutenir afin de pouvoir rétablir l'ordre." Des centaines de personnes se sont réunies mercredi après-midi pour les funérailles des policiers tués, considérés comme des "martyrs" par le Hamas.

Ces attentats surviennent alors qu'une série de tirs de roquette suivis de représailles israéliennes, ainsi que des affrontements à la frontière, font craindre une escalade de violences entre Gaza et Israël. Les autorités israéliennes ont accusé les islamistes du Hamas d'être responsables de ces affrontements, qui fragilisent un accord de trêve négocié par l'ONU et l'Egypte. Cet accord prévoit un allégement du blocus israélien sur Gaza en échange de la fin des opérations militaires depuis l'enclave. Après de nouvelles salves de roquettes vers Israël durant le week-end, Tel-Aviv a réduit de moitié les livraisons de carburant vers Gaza. Ces livraisons sont essentielles pour alimenter l'unique centrale électrique de l'enclave palestinienne.