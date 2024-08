L'ONU fustige un record "inadmissible" de violences contre les humanitaires dans le monde

L'ONU a fustigé lundi 19 août les violences "inadmissibles" qui se banalisent contre les travailleurs humanitaires dont 280 ont été tués dans le monde en 2023. Il s'agit d'un record nourri par la guerre à Gaza et qui risque d'être battu dès 2024. "La normalisation de la violence contre les travailleurs humanitaires et le fait que personne ne rende de comptes sont inacceptables, inadmissibles et extrêmement dangereux pour les opérations humanitaires, partout", a dénoncé Joyce Msuya, cheffe par intérim du bureau humanitaire de l'ONU, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire.

"Chers dirigeants mondiaux, qu'est-ce qu'il faut de plus avant que vous n'agissiez ?" Joyce Msuya, cheffe par intérim du bureau humanitaire de l'ONU

"A Gaza, au Soudan, et dans de nombreux autres endroits, les travailleurs humanitaires sont attaqués, tués, blessés et enlevés. Nous exigeons la fin de l'impunité pour que les responsables soient traduits en justice", a renchéri sur X le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres: "2023 a été l'année la plus meurtrière enregistrée pour les humanitaires. Leur rendre hommage lors de la Journée mondiale de l'aide humanitaire n'est pas suffisant", a-t-il insisté.

Une hausse de 137%

Selon les chiffres de la base de données Aid Worker Security Database, utilisés par l'ONU, 280 travailleurs humanitaires ont été tués dans 33 pays l'an dernier. Soit l'année la plus meurtrière enregistrée depuis le début de cette comptabilisation en 1997 et une augmentation de 137% par rapport à 2022 (118 tués). Plus de la moitié des morts de 2023 (163) sont des humanitaires tués à Gaza lors des trois premiers mois de la guerre entre Israël et le Hamas, principalement dans des frappes aériennes.

Le Soudan du Sud, frappé par des violences civiles et intercommunautaires, et le Soudan, où une guerre entre deux généraux rivaux fait rage depuis avril 2023, sont les deux autres conflits les plus meurtriers pour les humanitaires, avec respectivement 34 et 25 morts. Dans le top 10 figurent aussi Israël et la Syrie (sept morts chacun), l'Ethiopie et l'Ukraine (six morts chacun), la Somalie (cinq), la République démocratique du Congo et la Birmanie (quatre chacun).