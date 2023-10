Guerre entre le Hamas et Israël : Gaza sous les bombes, une situation humanitaire dramatique

Durée de la vidéo : 1 min

Après l'attaque du Hamas, Israël réplique en bombardant et en assiégeant la bande de Gaza. Jeudi 12 octobre, la situation humanitaire empire. La population, qui vit entre les ruines, se voit privée d'eau et d'électricité.

L'armée israélienne a affirmé dans un communiqué, jeudi 12 octobre, avoir envoyé depuis samedi plus de 6 000 bombes sur le territoire palestinien de Gaza, et avoir tué plusieurs centaines de terroristes. Des immeubles sont effondrés. Dans les débris se trouvent des corps sans vie et des dizaines de blessés qu'il faut évacuer en urgence. Impossible de savoir s'il y avait des membres du Hamas à l'intérieur. Selon l'organisation, qui contrôle la bande de Gaza, il y aurait eu en six jours au moins 1 350 morts et plus de 6 000 blessés.

"Une punition collective", dénoncent les Nations unies

La situation humanitaire empire. Plus de 340 000 habitants ont été contraints d'abandonner leurs logements, devenus des tas de ruines. "Vous croyez que tous les Palestiniens sont terroristes ? Vous croyez qu'on est tous des Daesh ? Regardez notre vie", s'insurge un Gazaoui. Selon le droit international, le siège de Gaza est illégal. Plusieurs experts des Nations unies dénoncent ce qui pourrait s'apparenter à "une punition collective" des civils de Gaza par Israël. Déjà sous blocus, les habitants sont privés d'électricité, ne reçoivent plus de vivres ni d'eau potable de l'extérieur. Israël a réaffirmé, jeudi matin, qu'aucune aide humanitaire ne serait autorisée tant que les otages du Hamas ne seront pas rentrés chez eux.