Guerre entre Israël et le Hamas : la bande de Gaza ensevelie sous les déchets

Depuis le début du conflit avec Israël, la bande de Gaza est devenue une immense décharge à ciel ouvert.

Sur des centaines d’hectares du territoire de Gaza se trouvent des montagnes de déchets. Les familles des personnes déplacées y accumulent les poubelles sous la chaleur sans qu'elles ne soient enlevées. Avant la guerre, les déchets étaient enfouis ; aujourd'hui, il y a encore quelques camions de ramassage qui circulent dans ces décharges improvisées, entraînant des conditions de santé déplorables.

De nombreuses maladies

Les déchets attirent les mouches, les vers et les serpents. Les eaux sont également affectées par cette situation, ce qui entraîne des diarrhées, des maux d'estomac et des maladies de peau. Les cinq stations d'épuration ne fonctionnent plus et la chaleur qui dépasse les 30 degrés dans la journée n'aide pas non plus.