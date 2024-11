Guerre au Proche-Orient : les femmes et les enfants représentent "près de 70%" des morts dans la bande de Gaza, selon l'ONU

Les femmes et les enfants représentent "près de 70%" des morts dans la bande de Gaza sur la période allant de novembre 2023 à avril 2024, a affirmé vendredi 8 novembre sur X l'ONU, qui a procédé à une vérification d'un décompte partiel des victimes de la guerre menée par Israël contre le Hamas. "Le rapport montre que les civils de Gaza ont été les plus touchés par les attaques, notamment lors du siège total" de la bande de Gaza, souligne le nouveau rapport du Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.

Pour parvenir à ce pourcentage, l'ONU a vérifié 8 119 des plus de 34 500 personnes qui auraient été tuées au cours des six premiers mois de la guerre, et a abouti au constat que "près de 70% étaient des enfants et des femmes". Selon le rapport, cette proportion est la preuve d'"une violation systématique des principes fondamentaux du droit international humanitaire, notamment la distinction et la proportionnalité". Sur les décès vérifiés, 3 588 étaient des enfants et 2 036 des femmes, précise le document.

"Nous pensons que cela est représentatif de la répartition du nombre total de morts. Une proportion similaire à celle donnée par les autorités de Gaza", a souligné auprès de l'AFP Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat. Le rapport détaille également un large éventail de violations du droit international, qui pour beaucoup pourraient être assimilées à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être même à un "génocide".