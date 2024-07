Gaza : un thérapeute fabrique des prothèses avec des tuyaux d'égouts

Au camp de Deir el-Balah (Gaza), Salah s'est mis à fabriquer des prothèses à l'aide de tuyaux d'égouts. Une tâche de plus en plus difficile en raison du manque de matériel.

Un tuyau d’égout en plastique qu’il faut d’abord bruler pour lui donner une forme. Du bois, du coton et de la colle, ce sont les matériaux dont Salah a besoin pour fabriquer une prothèse de fortune. Depuis le début de l’offensive israélienne dans la bande de Gaza, le matériel médical manque, alors que le nombre d’amputations se multiplie. "Avec pas grand-chose on réussit à créer une prothèse tibiale. Puis j’ai fabriqué une prothèse fémorale. Le plus dur c’est de trouver le matériel sur les marchés", explique-t-il.

Emprisonné par l'armée israélienne

Avant la guerre, Salah était thérapeute à Deir el-Balah (Gaza). Il a été arrêté par l’armée israélienne et la prison l’a aidé à se reconstruire. "J’ai été détenu pendant 47 jours. J’étais attaché. C’était difficile de manger et de boire, donc j’ai pensé aux personnes amputées et ressenti leur souffrance à travers ce que j’ai vécu", souligne-t-il.

Mohamed a perdu une jambe dans un bombardement israélien. Depuis, il vit dans un camp de réfugiés, où il a rencontré Salah. Lors du rendez-vous prévu pour essayer sa prothèse, l’adaptation est difficile. Mais après quelques déplacements, les premiers mots sont plutôt rassurants : "Cette prothèse va réduire mes souffrances quotidiennes, elle me rassure".