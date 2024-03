Gaza : un bateau va acheminer de la nourriture et des médicaments

Un bateau va emprunter une route maritime pour apporter des produits répondant aux besoins de base à Gaza, en proie à la famine.

Le navire de l’ONG Open Arms va ouvrir le corridor maritime mis en place par l’Union européenne et les États-Unis. Deux cents tonnes d’aides ont été chargés sur sa remorque. Le bateau doit partir de Chypre pour rejoindre Gaza. 370 kilomètres, trois jours de navigation pour atteindre l’enclave palestinienne. "Ce qui est important c’est que la route est ouverte et que la nourriture et les médicaments peuvent arriver à destination, et répondre à des besoins de base", estime l’un des membres de l’association.

60 points de cuisine mobiles

Le navire est de petite taille, car Gaza n’a pas de port et les eaux sont peu profondes. La grande difficulté reste la distribution de l’aide. L’association World Central Kitchen, qui fournit les repas, a déjà mis en place 60 points de cuisine mobiles dans l’enclave. Elle sera chargée de la distribution. Il faut que l’aide parvienne directement à la population. Les largages aériens et les livraisons par camion ont donné lieu à des scènes de pillage et de chaos dans une enclave menacée par la famine.