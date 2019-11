Gaza : un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur après deux jours d'affrontements

Un fragile accord de cessez-le-feu est entré en vigueur, jeudi 14 novembre, dans la bande de Gaza après deux jours de combats entre les forces israéliennes et le Jihad islamique. En tout, plus d'une trentaine de personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne.

Ce cessez-le-feu est intervenu peu après une frappe israélienne qui a tué huit membres d'une même famille palestinienne, dont cinq enfants, selon les autorités locales. Les combats entre les deux camps avaient éclaté mardi à l'aube après la mort d'un chef du Jihad islamique touché par une roquette israélienne, contrôlé par un autre mouvement islamiste, le Hamas.

Pour tenter de freiner cette nouvelle spirale de violence, l'émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, s'est rendu mercredi au Caire pour mener avec les Egyptiens - qui bénéficient d'une forte influence sur Gaza et de relations officielles avec Israël - une médiation en vue d'une "désescalade urgente". "Les prochaines heures et les prochains jours seront cruciaux. Tout le monde doit afficher le maximum de retenue et agir en vue d'empêcher un bain de sang. Le Moyen-Orient n'a pas besoin d'autres guerres", a tweeté jeudi matin Nickolay Mladenov.

#BREAKING: #Egypt and the #UN worked hard to prevent the most dangerous escalation in and around #Gaza from leading to #war. The coming hours and days will be critical. ALL must show maximum restraint and do their part to prevent bloodshed. The #MiddleEast does not need more wars