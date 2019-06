Gaza : raid israélien contre une position du Hamas après un tir de roquette

Ce nouvel accrochage entre Israël et le Hamas n'a pas fait de victimes.

L'armée israélienne affirme, jeudi 13 juin, avoir mené un raid contre une position du mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza, après le tir d'une roquette contre Israël depuis l'enclave palestinienne. Des avions de combat ont attaqué une "infrastructure souterraine" dans une base militaire du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Plus tôt dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée avait annoncé avoir intercepté une roquette lancée contre le territoire israélien depuis la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste. Le tir de roquette et le raid israélien n'ont pas fait de victimes, selon l'armée et une source de sécurité palestinienne.

Fermeture de la zone maritime de Gaza

Il s'agit du premier tir de roquette depuis Gaza depuis une flambée de violences début mai au cours de laquelle des centaines de roquettes avaient été lancées contre Israël, tuant quatre Israéliens. Les représailles aériennes israéliennes avaient fait 25 morts palestiniens.

Mercredi soir, l'armée israélienne a annoncé la fermeture de la zone maritime de la bande de Gaza, empêchant ainsi les pêcheurs de sortir en mer, suite à l'envoi de nouveaux ballons incendiaires depuis l'enclave palestinienne vers Israël. Israël avait déjà réduit mardi à six milles nautiques la zone de pêche autorisée à Gaza pour la seconde fois en une semaine en réaction à l'envoi de ces ballons.