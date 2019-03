Gaza: le premier étudiant Erasmus

Riccardo Corradini s'apprête à vivre une expérience inédite à l'université islamique de Gaza.

A 25 ans, il est le premier étudiant de l'histoire à venir en échange Erasmus

dans le territoire palestinien.

Un choix délibéré pour le jeune italien, futur médecin.

Riccardo Corradini, étudiant italien Erasmus:

"Je veux devenir chirurgien dans un service de médecine d'urgence.

En venant ici je peux voir de mes propres yeux malheureusement

comment la médecine d'urgence se pratique".

La faculté de médécine et les hopitaux de Gaza sont évidemment en première ligne, lors des affrontements recurrents et meurtriers entre les militants palestiniens et l'armée israélienne. Saadi al Nakhala, étudiant en médecine lui aussi, est l'un des amis de Riccardo.

Saadi al-Nakhala, étudiant en médecine à l'université islamique de Gaza:

"Peut-être que c'est courageux de sa part de venir dans la bande de Gaza.

Mais j'aimerais insister sur un point : Gaza est comme n'importe quelle région du monde,

elle est seulement sous blocus. Les gens qui y vivent sont comme tout le monde. Le courage, c'est de franchir la barrière".

L'université islamique de Gaza est liée au mouvement islamiste

controversé Hamas qui dirige le territoire.

Les dirigeants de la faculté se félicitent de l'image positive que peut renvoyer la présence d'un étudiant européen.