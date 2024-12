Gaza : le Hamas et le Fatah s’accordent pour administrer l’enclave

Les deux groupes politiques ennemis ont signé un accord en prévision de la fin de la guerre à Gaza. Il prévoit la mise en place d’un comité d'experts indépendants pour gérer l’enclave.

Dans une enclave en ruine après plus d'un an de bombardements israéliens, les Palestiniens pensent déjà au jour d'après. Tout est à reconstruire, y compris le paysage politique. Pour garder leur destin en main, les forces politiques palestiniennes viennent de trouver un accord pour administrer Gaza quand la guerre sera finie. Les Gazaouis s’en réjouissent. "Le plus important, c'est qu'on soit unis", indique un habitant.

"Montrer un front uni"

Cet accord signé au Caire, en Égypte, entre les deux frères ennemis, le Fatah et le Hamas, prévoit la mise en place d'un comité d'experts indépendants pour gérer l’enclave. À Ramallah, en Cisjordanie, nous avons rencontré Mustapha Bargouti, un médecin de formation et ancien ministre. Il est l'architecte du projet et du rapprochement entre le Hamas et le Fatah. "C'est une première étape de la réconciliation nationale entre les Palestiniens. Nous devons montrer au monde un front uni pour notre cause", a-t-il ainsi souligné.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.