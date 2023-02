DIRECT VIDEO - Israël, Palestine : pourquoi ce regain de tensions ? Le débat du Talk franceinfo

Depuis le début de l’année 2023, 38 Palestiniens ont été tués, deux attentats à Jérusalem ont eu lieu et la crainte d’une nouvelle escalade de la violence est de plus en plus importante. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.