DIRECT. Israël-Palestine : une nouvelle réunion d'urgence ce mardi du Conseil de sécurité de l'ONU, la quatrième en une semaine

Ce qu'il faut savoir

Ce sera la quatrième en une semaine. Une nouvelle réunion en urgence et à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit israélo-palestinien va se tenir, mardi 18 mai, en milieu de journée. La communauté internationale cherche une issue aux violences qui ont déjà fait plus de 200 morts en une semaine. Les Etats-Unis refusent toujours l'adoption d'une déclaration du Conseil appelant à "une cessation des violences". Suivez notre direct.

Biden favorable à un cessez-le-feu. Lundi soir, dans un nouvel échange avec le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, le président américain Joe Biden a affirmé qu’il était favorable à un cessez-le-feu, sans demander cependant la fin des hostilités. C’est la première fois que la Maison Blanche emploie ce terme. Réticents depuis des jours à s’impliquer, les Etats-Unis ont encore bloqué lundi, pour la troisième fois, un appel du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les bombardements ont continué. Dans la nuit de lundi à mardi, les raids se sont poursuivis sur l'enclave palestinienne : peu après minuit les avions de chasse israéliens ont lâché plusieurs missiles sur des bâtiments de la ville de Gaza et les déflagrations ont embrasé le ciel de l'enclave côtière, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des roquettes depuis le Liban. Sur un autre front, de nouvelles roquettes ont été tirées du sud du Liban vers Israël mais ne sont pas tombées en territoire israélien, a indiqué l'armée en faisant état de tirs de représailles en direction du "point de lancement" des projectiles.

Plus de 220 morts en une semaine. Au total, depuis le 10 mai et la reprise des hostilités, 212 Palestiniens ont été tués à Gaza dont au moins 61 enfants, et plus de 1 400 blessés, selon un bilan palestinien. Côté israélien, 10 personnes ont été tuées, dont un enfant, et 294 blessées après des tirs de roquettes.