DIRECT. Gaza : le Jihad islamique dit avoir tiré des roquettes vers Jérusalem

Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce samedi soir :



• #ISRAEL #GAZA Vingt-quatre personnes dont six enfants sont mortes dans la bande de Gaza depuis le début de la flambée de violences entre Israël et le groupe Jihad islamique, annonce le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne. Les autorités israéliennes contredisent ce bilan et assurent que plusieurs enfants palestiniens ont été tués par un tir de roquette raté du Jihad islamique vers Israël, et non par l'armée. France 2 revient sur cette escalade de violence.



• #UKRAINE Les conséquences des frappes près d'un réacteur de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia inquiètent la communauté internationale. La Turquie, pays connu comme médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, annonce que le gaz russe qu'elle achète sera payé en roubles... Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.



• Le chanteur Daniel Lévi, qui a incarné Moïse dans la comédie musicale Les Dix commandements, est mort à l'âge de 60 ans. Il a été emporté par un cancer du côlon, contre lequel il se battait depuis 2019.



• #INCENDIES Sécheresse, fortes chaleurs... En raison des conditions météo, la nature est mise à l'épreuve à travers la France. Deux gros incendies sont en cours dans le Morbihan, mais aussi dans le Finistère, rapporte France 3 Bretagne. Entre le Gard et l'Hérault, un feu a été fixé cet après-midi après trois heures d'intervention, rapporte France 3 Occitanie, tandis qu'un feu a repris dans le massif du Diois, dans la Drôme, selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.