DIRECT. Gaza : Israël entend "venir à bout" du Hamas en cas d'échec de la "dissuasion ferme"

Ce qu'il faut savoir

"Nous n'écartons aucune possibilité." Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a affirmé, mercredi 19 mai, qu'il n'excluait pas de devoir "venir à bout" des islamistes du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, si l'option actuellement retenue de la "dissuasion ferme" échouait, après plus d'une semaine d'échanges de tirs meurtriers. Suivez notre direct.

Israël envisage encore "plusieurs jours" de tirs. "Nous étudions la question du moment opportun pour un cessez-le-feu" mais "nous nous préparons pour plusieurs jours" d'opération supplémentaire, a indiqué un haut responsable militaire israélien. Selon lui, Israël vérifie si son offensive a "atteint ses objectifs" de "réduire les capacités militaires du Hamas".

L'affrontement continue. Les frappes aériennes israéliennes se sont intensifiées, mercredi, à l'aube, visant particulièrement les secteurs de Khan Younes et de Rafah, dans le sud, à la frontière avec l'Egypte. Dans le sud d'Israël, la nuit a été rythmée par les sirènes d'alarme après des tirs de roquettes et les sifflements du bouclier antimissile israélien, qui intercepte jour et nuit les tirs depuis la bande de Gaza.

Plus de 230 morts en moins de dix jours. Depuis le début de ce nouveau cycle de violences, le 10 mai, au moins 219 personnes, dont 63 enfants, ont été tuées dans des raids israéliens sur la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé local. En Israël, les tirs de roquettes de Gaza ont fait 12 morts selon la police israélienne.

Le Conseil de sécurité de l'ONU toujours silencieux. En lien avec l'Egypte et la Jordanie, la France a déposé, mardi soir, un projet de résolution au Conseil de sécurité visant à pousser l'ONU "à se saisir" du dossier et ainsi mettre fin à huit jours de blocage sur l'adoption d'une simple déclaration sur le conflit. Outre un appel à l'arrêt des tirs et au "moment venu d'un cessez-le-feu" selon l'Elysée, la résolution française demanderait "d'accorder un accès humanitaire pour les gens qui en ont besoin", selon un diplomate.