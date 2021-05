DIRECT. Gaza : des avions de chasse israéliens ont frappé les résidences d'au moins six dirigeants du Hamas

#COVID_19 Près d'un tiers des enfants et des adolescents ont eu plus de difficultés pour s'endormir après le premier confinement instauré au printemps 2020, selon une enquête de Santé publique France, menée entre juin et septembre auprès de 3 900 enfants et adolescents âgés de 9 à 18 ans et de leurs parents. Dans le détail, 30% des 13-18 ans et 27,2% des 9-12 ans interrogés évoquent une augmentation de ces difficultés.