Angèle, Leïla Bekhti, DJ Snake, Léna Situations... Plus de 230 personnalités demandent à la France de reconnaître la Palestine

Plus de 230 artistes et influenceurs dont Léna Situations, Renaud, DJ Snake, Leïla Bekhti ou Angèle ont signé une tribune mardi 4 juin dans Libération appelant Emmanuel Macron à réagir et à "reconnaître l’existence de l’État de Palestine".

"L'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont pris le chemin de la dignité humaine en reconnaissant officiellement l'Etat de Palestine, rejoignant les 143 pays qui reconnaissent officiellement l'existence d'un Etat palestinien. Mais la France, pays des droits de l'homme, pays des Lumières, ne se prononce toujours pas", déplorent ces artistes dans leur texte.

"Nous, artistes, créateurs de contenu, personnalités publiques et citoyens, avec nos différences mais aussi ces liens qui nous unissent, nous joignons nos voix pour dire au monde que nous reconnaissons l'existence de l'Etat de Palestine, non seulement en réponse au massacre actuel, mais au nom du droit de ce peuple à exister", ajoutent les signataires, dont font également partie Médine, Léa Seydoux, Mister V et Adèle Exarchopoulos.