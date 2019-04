Australie : un mort et des blessés dans une fusillade près d'une discothèque de Melbourne

Un agent de sécurité a été tué et trois personnes blessées dans une fusillade près d'une discothèque populaire de Melbourne dans la nuit de samedi à dimanche 14 avril. La police a précisé que deux autres videurs et un client attendant de pénétrer dans le Love Machine avaient également été blessés.



"Il semblerait que les tirs ont été effectués depuis une voiture sur la foule qui se trouvait à l'extérieur de la discothèque", a déclaré dimanche aux journalistes Andrew Stamper, de la police de l'Etat de Victoria (sud-est), dont Melbourne est la capitale."C'est un acte épouvantable. C'est une discothèque animée, une des principales de Melbourne dans un des quartiers les plus animés de Melbourne."

Quatre personnes ont été hospitalisées, mais un des agents de sécurité, âgé de 37 ans, est mort peu après. Un homme de 28 ans est dans un état critique et deux autres personnes âgées de 29 et 50 ans ont été moins grièvement blessés.

#BREAKING Multiple people, possibly three or four, shot outside Love Machine nightclub in Prahran this morning. One victim believed to have run a block onto Chapel Street, leaving a trail of blood. pic.twitter.com/KrpjSnJEaU