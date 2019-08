Australie : le rocher sacré du désert

Reconnaissable entre mille, il est devenu un symbole de l'Australie situé dans le parc d'Uluru-Kata Tjuta. Énorme et fascinant, il trône dans l'horizon d'un désert. Il faut parcourir 12 kilomètres pour en faire le tour, et pouvoir admirer ce bloc vieux de 500 millions d'années, comme un miracle face à l'érosion du temps.

Une nature mystique

Il a traversé les âges, et vu les hommes passer. Et les aborigènes sont devenus les compagnons de cet immense solitaire. Sur ces murs, de nombreuses traces et peintures décorent le pourpre des rochers, comme une carte indiquant les précieux points d'eau présents dans les alentours. Fruit d'une longue chaîne de montagnes, il ne reste plus que lui, ce rocher titanesque abandonné au temps et aux hommes. Aujourd'hui, il est cerné de légendes, souvent cachées aux profanes. Un mysticisme gâché par les touristes pouvant escalader le rocher à l'aide d'un chemin aménagé. Mais au nom de leurs croyances, et après des années de lutte, les aborigènes ont obtenu l'interdiction de le gravir, d'ici octobre prochain.

