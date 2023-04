Otan : la Russie promet de "renforcer ses capacités militaires" après l'entrée de la Finlande dans l'Alliance atlantique

La Finlande devient mardi le 31e pays de l'Otan. Cette appartenance à l'Alliance atlantique a pour résultat de doubler la longueur de la frontière entre les pays de l'Otan et la Russie.

Le vice-ministre des Affaires étrangères russe Alexandre Grushko a menacé de "renforcer la présence militaire russe" sur sa frontière avec l'Europe orientale et notamment avec la Finlande, si l'Otan venait à y stationner des matériels militaires autres que ceux qui existent déjà. La Finlande intègre l'Alliance atlantique, mardi 4 avril, devenant ainsi le 31e pays de l'Otan, qui voit doubler la longueur de sa frontière avec la Russie. La Finlande jouxte en effet le territoire de la Fédération de Russie sur 1 340 kilomètres.

>> Guerre en Ukraine : au cœur des exercices militaires de l'Otan en Estonie, près de la frontière avec la Russie

Cette déclaration est une bravade pour la forme : Alexandre Grushko connaît parfaitement l'Otan. Il a été le représentant permanent de la Russie auprès de l'Alliance entre 2012 et 2018 et il sait très bien qu'il n'est nul besoin pour l'Otan de se déployer dans une Finlande déjà très robuste face à la Russie.

La Russie serait bien en peine de renforcer militairement quoi que ce soit ailleurs qu'en Ukraine : tout son effort militaire y est actuellement déployé et ne suffit qu'à grand peine à maintenir le front en l'état. D'ailleurs, certaines des unités russes normalement positionnées à proximité de la Finlande ont été elles-mêmes envoyées en Ukraine, y compris les plus improbables. Les Ukrainiens ont même fait prisonnier des tankistes russes dans le Donbass qui n'étaient autres que des marins, normalement basés à Mourmansk, sur la mer de Barents non loin de la Finlande et qu'on avait hâtivement transformés en pilotes de char pour pouvoir les envoyer dans le bourbier Ukrainien.