Le drapeau de la Suède, désormais membre de l'Otan, a été hissé au siège de l'alliance militaire

"L'Otan est plus grande et plus forte", a lancé le secrétaire général Jens Stoltenberg.

Le pays est devenu le 32e membre de l'Otan. Malgré la pluie, le drapeau de la Suède a été hissé, lundi 11 mars, au siège de l'Alliance à Bruxelles, entre celui de l'Espagne et de la Turquie, épilogue d'un long parcours pour ce pays scandinave qui a décidé de joindre l'organisation militaire après l'invasion russe de l'Ukraine. Ironie de l'histoire : c'est la Turquie qui a longtemps bloqué la ratification de l'adhésion de la Suède à l'alliance nord-atlantique.

"L'Otan est plus grande et plus forte", a lancé le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, peu avant la cérémonie. "Lorsque le président Poutine a lancé son invasion il y a deux ans, il voulait moins d'Otan et plus de contrôle sur ses voisins. Il voulait détruire l'Ukraine comme Etat souverain. Mais il a échoué", a-t-il déclaré en présence du Premier ministre suédois Ulf Kristersson.