L'ONU réclame 47 milliards de dollars pour financer l'aide humanitaire dans un monde "à feu et à sang"

L'ONU a lancé, mercredi 4 décembre, un appel pour obtenir 47,4 milliards de dollars pour fournir une aide humanitaire à 190 millions de personnes en 2025. "Le monde est à feu et à sang", a déclaré le chef des affaires humanitaires des Nations unies, Tom Fletcher, lors de la présentation de l'appel à Genève, expliquant que "la combinaison des conflits, de la crise du climat et des inégalités a créé un parfait désastre". "Nous sommes confrontés à une crise multiple à l'échelle mondiale et ce sont les personnes les plus vulnérables qui en paient le prix", a-t-il relevé, alors que des conflits majeurs font des déplacés en Syrie, au Liban ou encore à Gaza.

L'ONU a pu aider 116 millions de personnes dans le monde en 2023. Elle estime que quelque 305 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire en 2025. Mais les 47,4 milliards de dollars demandés – un montant légèrement inférieur à celui réclamé en 2024 –visent à fournir une assistance à seulement 190 millions d'entre elles.

L'ONU doit faire des "choix difficiles"

Tom Fletcher a affirmé qu'il lui aurait été plus facile de demander un montant record comme ces dernières années. Mais il a expliqué l'importance d'"établir des priorités face au manque de financements", même s'il s'agit de "choix difficiles". Si "nous bénéficions d'une année de financement exceptionnelle, (...) nous irons au-delà des 190 millions, mais je dois être cynique et réaliste quant aux perspectives d'y parvenir", a-t-il relevé.

En novembre, l'ONU n'avait reçu que 43% des près de 50 milliards de dollars demandés pour 2024. "Nous devons absolument nous attacher à atteindre ceux qui en ont le plus besoin et être vraiment impitoyables (...) en ce qui concerne l'affectation des fonds et les domaines dans lesquels nous pouvons avoir le plus d'impact", a-t-il insisté.

Les conséquences du sous-financement des appels humanitaires sont "sévères", se désole l'organisation : en 2024, l'aide alimentaire a été réduite de 80% en Syrie, tandis que l'aide en matière d'eau et d'assainissement a dû être diminuée au Yémen, touché par le choléra. "Le système humanitaire est aujourd'hui débordé, sous-financé et littéralement attaqué", a déploré Tom Fletcher.