Yonne : une rave party clandestine réunit 1 500 fêtards

Dans l'Yonne, une rave party a débuté "un peu avant minuit dans une usine désaffectée de la zone industrielle de Saint-Florentin", rapporte la journaliste, présente sur place, samedi 1er janvier. Les forces de l'ordre ont recensé environ 500 véhicules aux abords du lieu. Elles ont été mobilisées durant toute la nuit et "se sont relayées pour sécuriser le site".

1 500 fêtards venus de toute la France

Un périmètre a été mis en place autour de la zone, dans lequel les forces de l'ordre effectuent des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. "Dans un communiqué, la préfecture de l'Yonne explique que ce rassemblement 'doit prendre fin' et que le préfet et les services de l'État sont pleinement mobilisés pour libérer la zone", poursuit la journaliste. Les quelques 1 500 fêtards, venus de toute la France, ont quant à eux "bien l'intention de poursuivre les festivités".