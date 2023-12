Accueil Monde Nouvel An 2024 Réveillon du Nouvel An : un fort dispositif policier sera déployé dans toute la France le 31 décembre Durée de la vidéo : 1 min Réveillon du Nouvel An : un fort dispositif policier sera déployé dans toute la France le 31 décembre Réveillon du Nouvel An : un fort dispositif policier sera déployé dans toute la France le 31 décembre - (France 2) Article rédigé par France 2 - T. Cuny, A. Belderrain, C. Cornbaluzier, France 3 Régions, E. Noël France Télévisions

On ne sait pas encore si la fête du 31 décembre sera belle, mais elle sera très encadrée avec plus de 90 000 policiers et gendarmes, sur fond d’une menace terroriste très présente.

Le passage à la nouvelle année est un incontournable sur les Champs-Élysées. Plus d’un million de personnes seront rassemblées. Dans 48 heures, la circulation sera interdite dans un large périmètre. Les piétons seront fouillés, les sacs contrôlés. Au total, 95 000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés en métropole et dans les Outre-mer, dans un contexte de vigilance renforcée. Des centaines de mortiers d’artifice saisis La vigilance sera également de mise sur les violences urbaines et notamment l’utilisation de mortiers d’artifice, comme lors des émeutes au début de l’été. 18 500 artifices ont été saisis vendredi 29 décembre à Mulhouse (Haut-Rhin), et 537 bâtons d’artifice ont été trouvés à Marseille (Bouches-du-Rhône). Les douanes inspectent les colis venus de l’étranger. Autre enjeu : l’alcoolémie au volant. Depuis le matin du vendredi 29 décembre et jusqu’au lundi suivant, de nombreux contrôles sont prévus sur les routes. Pour cette soirée du 31 décembre, seuls manqueront à l’appel certains policiers municipaux déjà en grève à Noël pour des revendications statutaires et financières. Les syndicats appellent à cesser le travail le soir du réveillon.

