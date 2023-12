Réveillon du Nouvel An : Gérald Darmanin annonce un 31 décembre sous haute surveillance

J-2 avant la soirée du réveillon du Nouvel An. Gérald Darmanin veut prendre des précautions, dans un contexte de menace terroriste très élevée. Avec une nouveauté : l’utilisation d’un arsenal aérien.

Dans un contexte de menace terroriste élevée sur tout le territoire, le ministre de l’Intérieur a annoncé le déploiement de 95 000 forces de l’ordre le soir de la Saint-Sylvestre, partout en France. "J’ai demandé la mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes, 5 000 militaires de l’opération Sentinelle et des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers", a-t-il précisé. Une dizaine d’hélicoptères de la gendarmerie nationale assisteront les forces de l’ordre et des drones seront utilisés pour la première fois en appui aérien.

Les syndicats regrettent la forte mobilisation de forces de l’ordre

Gérald Darmanin annonce un périmètre de sécurité étendu dans le centre-ville de Paris, avec des fouilles systématiques à l’entrée de la zone. Dans le reste du territoire national, seront mobilisées 73 unités de forces mobiles, dont les cinq nouvelles CRS-8 spécialisées dans le maintien de l’ordre en cas de violences urbaines.

Les syndicats des forces de l’ordre regrettent néanmoins la mobilisation d’un trop grand nombre de personnels sur la période de vacances. Des opérations de saisie de mortiers sont également en cours. En 2023, plus de 200 000 mortiers ont été pris, soit + 45 % par rapport à l’année précédente.